В Новгородской области возбудили два дела в отношении бывшего главы района

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждено отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новгородской области в отношении бывшего главы Окуловского муниципального района Алексея Шитова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новгородской области возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего главы Окуловского муницииального района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, присвоение и растрата)", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в апреле-октябре прошлого года Шитов, являясь главой администрации Окуловского района, заключил с коммерческой организацией контракт на реконструкцию ул. Ленина в городе Окуловка без гарантийных обязательств, что привело к невозможности взыскания излишне выплаченных подрядчику в качестве аванса и неотработанных бюджетных денежных средств. "В результате таких действий бюджету Окуловского района причинен ущерб на сумму более 10,3 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в сентябре прошлого года обвиняемый в рамках исполнения этого же контракта оплатил поставку на объект реконструкции "товарно-материальных ценностей" на общую сумму более 8,3 млн рублей, несмотря на то, что они на объект не поступили. Таким образом, обвиняемый растратил вверенные ему бюджетные денежные средства на указанную сумму.

"Правительство региона строит свою работу на принципах прозрачности и законности. Уверены, что следственные органы проведут объективное расследование. Со своей стороны, мы готовы обеспечить все необходимое содействие правоохранителям", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов прокуратуры и УФСБ России по Новгородской области. В настоящее время по ходатайству следователя СК обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.