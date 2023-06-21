На Урале обвиняемым по делу о массовом отравлении метанолом запросили до 10 лет колонии

Всего от отравления погибли 44 человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Гособвинение в Чкаловском районном суде Екатеринбурга запросило от 5 до 10 лет колонии общего режима семерым обвиняемым по делу о гибели 44 жителей Свердловской области после отравления суррогатным алкоголем. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления прокуратуры.

"В Чкаловском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу, в ходе которого государственные обвинители представили суду доказательства виновности обвиняемых по уголовному делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, повлекшем гибель 44 жителей региона. <…> Гособвинители <…> попросили суд назначить всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - говорится в сообщении с уточнением, что речь идет о наказании в колонии общего режима.

На скамье подсудимых находятся семь человек: шестеро мужчин и женщина. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере) и ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно).

Кроме того, гособвинение попросило удовлетворить заявленные семью потерпевшими гражданские иски на общую сумму свыше 2,6 млн рублей, добавили в ведомстве. На следующем заседании выступят адвокаты обвиняемых.

Первые сообщения об отравлении метанолом в Екатеринбурге появились в октябре 2021 года. По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021-го обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы. После инцидента, по сообщению пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в регионе изъяли более 45 тыс. л "алкогольной продукции сомнительного качества".