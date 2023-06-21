Верховный суд Румынии признал невиновным экс-мэра, осужденного по делу о пожаре

Кристиан Попеску-Пьедоне провел в тюрьме один год и месяц

БУХАРЕСТ, 21 июня. /ТАСС/. Высокий кассационный суд удовлетворил апелляционную жалобу бывшего мэра 5-го района румынской столицы Кристиана Попеску-Пьедоне, осужденного по делу о пожаре в столичном клубе Colectiv, и постановил освободить его "за отсутствием состава преступления". Об этом сообщило агентство Agerpres.

Высшая судебная инстанция постановила прекратить отбытие наказания и освободить Попеску-Пьедоне, а столичный префект (представитель правительства) сообщил, что он имеет право вернуться на пост районного мэра. Государство взяло на себя оплату судебных издержек и гонорара адвокатов.

Попеску-Пьедоне был популярным мэром, и на выходе из пенитенциарного учреждения десятки сторонников встретили его аплодисментами. Он провел за решеткой один год и один месяц. Попеску-Пьедоне сказал репортерам, что намерен возвратиться на пост мэра и что он потерял доверие к правосудию.

Апелляционный суд Бухареста приговорил 12 мая 2022 года Попеску-Пьедоне к четырем годам тюрьмы за "злоупотребление служебным положением" по делу о пожаре в бухарестском ночном клубе "Коллектив" в октябре 2015 года. Причиной пожара в бухарестском ночном клубе "Коллектив", было грубое нарушение норм противопожарной безопасности. В результате массовых протестов после этой трагедии, унесшей жизни 64 человек, ушло в отставку правительство во главе с премьером Виктором Понтой.

Попеску-Пьедоне был обвинен в том, что подписал разрешение на работу клуба в нарушение норм противопожарной безопасности. Многие обозреватели, однако, и тогда утверждали, что это - ошибочное решение, принятое под общественным давлением. "Подпись мэра <...> является формальной, она лишь придает официальный характер административному акту - разрешению на работу, - писал, например, портал g4media.ro. - Мэрия издает сотни таких документов в месяц, и мэр не может лично отвечать за каждый из них".

По этому же делу владельцы клуба были осуждены на сроки от 6 до 11,5 лет тюрьмы, пиротехник - на 6 лет и 10 месяцев, а пожарные, проводившие проверку в клубе, - на 8 лет и 8 месяцев.