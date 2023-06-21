В Воткинском районе Удмуртии произошел пожар в здании ангара

Возгорание локализовали

ТАСС, 21 июня. В населенном пункте Кварса Воткинского района Удмуртии произошел пожар в ангаре с лакокрасочными и строительными материалами. Огонь охватил всю площадь здания, сообщается в среду в Telegram-канале МЧС республики.

"Сообщение о пожаре поступило около 19:30 (18:30 мск - прим. ТАСС) 21 июня 2023 года. Горение происходит в неэксплуатируемом ангаре по всей площади. Распространению огня способствуют лакокрасочные и строительные материалы, которые там хранились", - говорится в сообщении.

Позднее в МЧС уточнили, что пожар локализован. Подробности уточняются.