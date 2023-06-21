Сестра пропавшего на батискафе британца заявила о промедлении с началом поисков

По мнению Кэтлин Коснетт, допустимое время на информирование служб об инциденте не должно превышать трех часов

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Двоюродная сестра британского миллиардера Хэмиша Хардинга, который находится на борту пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", обвинила компанию OceanGate Expeditions, которой принадлежит аппарат, что она промедлила с началом поисков. Об этом Кэтлин Коснетт, кузина Хардинга, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, сообщила в интервью газете The Daily Telegraph.

Издание со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности США информирует, что погружение "Титана" под воду началось в 8:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск) 18 июня. На его борту, помимо Хардинга, были еще четыре человека, а цель их погружения - посещение место гибели лайнера "Титаник". Спустя 1 час 45 минут после этого связь с аппаратом пропала. Береговая служба США была проинформирована об инциденте лишь в 17:40 (22:40 мск).

"Это очень пугает, - сказала Коснетт. - Это заняло слишком много времени, чтобы начать спасательную операцию, слишком много". По ее мнению, допустимое время на информирование служб об инциденте не должно превышать трех часов.

По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" также находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. По расчетам контр-адмирала Джона Могера из Береговой охраны США, кислород у людей на борту батискафа может закончиться уже утром в четверг по местному времени.