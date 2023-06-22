22 июня, 02:32

В Китае при взрыве в ресторане погибли более 30 человек

Причиной произошедшего стала утечка газа

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Как минимум 31 человек погиб, еще семь получили ранения при взрыве в одном из ресторанов Нинся-Хуэйского автономного района на севере Китая. Причиной инцидента стала утечка газа, сообщило в четверг агентство Xinhua.

По его сведениям, ЧП произошло на одной из улиц города Иньчуань (административный центр этого автономного района) в среду в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает полиция.  

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Китай
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