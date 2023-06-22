22 июня, 07:43

В Оренбуржье нефтепродукты разлились на площади почти 560 кв. м

В результате происшествия погибли посевы подсолнечника

ТАСС, 22 июня. Прорыв нефтепровода произошел в Пономаревском районе Оренбургской области, нефтепродукты разлились на площади порядка 560 кв. м, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

"Должностными лицами управления Россельхознадзора по Оренбургской области в связи с поступившим обращением по факту разлива нефтепродуктов проведено выездное обследование участка сельскохозяйственного назначения в границах муниципального округа "Воздвиженский сельсовет" Пономаревского района. В результате порыва нефтепровода произошла гибель посевов подсолнечника, нарушенная площадь составила 556,38 кв. м", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Во время осмотра на почве просматривался белесый налет, местами видны пятна черного цвета, густой консистенции, со специфическим запахом нефтепродукта, отметили в управлении. В результате земляных работ по ликвидации и устранению аварии специалисты Россельхознадзора увидели следы самовольного снятия, перемещения плодородного слоя почвы и перемешивания его с минеральным грунтом. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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