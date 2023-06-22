Эксперт считает, что обломки "Титаника" могут помешать обнаружить пропавший батискаф

Специалист Национального исследовательского совета Италии Массимо Качча заявил, что на глубине почти 4 тыс. м очень трудно увидеть шестиметровый объект

РИМ, 22 июня. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Специалист Национального исследовательского совета Италии Массимо Качча считает, что о пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" известно мало, найти его будет затруднительно из-за большой глубины, а также обломков затонувшего в апреле 1912 года "Титаника".

"Часы, безусловно, сочтены, в том числе и потому, что его очень трудно обнаружить. На глубине почти 4 тыс. м очень трудно увидеть шестиметровый объект, там абсолютная темнота", - сказал Качча в беседе с корреспондентом ТАСС. Кроме того, его возможное местонахождение в районе гибели лайнера "Титаник" осложняет ситуацию - речь идет о местности, где много обломков, что создает препятствия для поиска с помощью акустических приборов, добавил эксперт.

Если представить, что его найдут и смогут до него добраться, "потребуется еще несколько часов", чтобы поднять его на поверхность, отметил ученый. В целом, по его словам, о ситуации пока известно мало. "Этот батискаф оснащен системой связи USBL - обычно эти модели <...> используют один и тот же акустический сигнал для определения местонахождения транспортного средства и передачи данных вместе с ним. Таким образом, они должны были знать местоположение батискафа на момент потери контакта с ним, - полагает Качча. - Может быть, системы не были достаточно протестированы. Очень трудно понять, что произошло".