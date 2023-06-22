В израильской Герцлии произошел взрыв

По данным пожарно-спасательной службы, на месте взрыва образовалась воронка диаметром в несколько метров

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июня. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в четверг вечером в израильском городе Герцлия в 10 км к северу от Тель-Авива. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, местные жители сообщают о задымлении в районе происшествия и запахе серы. По данным пожарно-спасательной службы, на месте взрыва образовалась воронка диаметром в несколько метров.

Как отмечает издание, на месте, где прогремел взрыв, в прошлом располагались производственные объекты израильского военно-промышленного комплекса.

О пострадавших или материальном ущербе информации нет. Полиция исследует местность и собирает информацию о происшествии, отмечает газета. Израильская армия отрицает возможность того, что причиной взрыва могли стать какие-либо действия военных, указывает The Jerusalem Post.