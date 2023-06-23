В Магадане ликвидировали медведицу с детенышем, которые нападали на местных жителей

Согласно подсчетам охотоведов, в регионе обитают около 16 тыс. медведей

ТАСС, 23 июня. Охотоведы нашли и ликвидировали медведицу с полуторагодовалым детенышем, которые нападали на местных жителей в жилом секторе Магадана. Со следами нападения хищников ранее были обнаружены тела мужчины и женщины, также от них пострадали трое мужчин, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В ходе расследования охотоведы выяснили, что в районе жилого сектора на Нагаевской сопке передвигалось двое хищников - медведица с полуторагодовалым медвежонком. <…> После нападения на последнего мужчину охотоведы по следам хищников и с применением дрона с тепловизором выяснили маршрут передвижения медведей. Их обнаружили в 5 км от места нападения на людей в районе птицефабрики "Северная". Опасных зверей ликвидировали", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее на двух мужчин в Магадане напал медвежонок, сейчас они госпитализированы. Еще один магаданец пострадал от нападения взрослой хищницы, которую охотоведы и росгвардейцы успели отпугнуть выстрелом в воздух, после чего вызвали медиков. Кроме того, жертвой медведицы стала женщина, которая отправилась в лес на сопку, ее тело нашли в четверг. Тело еще одного мужчины со следами нападения медведя было обнаружено том же районе города в понедельник. Медведь закопал труп в кустах.

Глава министерства природы и экологии региона Олег Косолапов отметил, что по сравнению с прошлым годом количество обращений по поводу выхода медведей к людям сократилось вдвое: с 32 до 16 звонков. Магаданцы жаловались на то, что медведи разоряли их дачные участки, нападали на собак, при этом они не пугаются стрельбы и громких звуков, целенаправленно выходят к туристам. Основной причиной такого поведения медведей может быть некорректное поведение людей, которые регулярно прикармливают хищников, полагают в ведомстве.

По подсчетам охотоведов, в регионе обитают около 16 тыс. медведей. Ежегодно Минприроды готово выдать 2,5 тыс. охотничьих лицензий на медведей, но используют лишь десятую часть квоты. Специальной программы по снижению численности медведей в стране нет. В лесотундре и тайге медведям сейчас питаться нечем - массовый заход рыбы в реки ожидается только через одну-две недели.