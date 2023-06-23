Попавшие в ДТП с мотоциклом в Новой Москве подростки переходили дорогу на красный свет

В результате аварии погиб 14-летний мальчик

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Трое подростков, попавших в ДТП с мотоциклом в Новой Москве, переходили дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Об этом в пятницу сообщили в столичной прокуратуре.

"В результате дорожной аварии погиб 14-летний мальчик, управлявший мопедом, пострадали два его несовершеннолетних пассажира 2008 и 2009 годов рождения, а также 23-летний водитель мотоцикла. Предварительно установлено, что несовершеннолетние пересекали проезжую часть, находясь на мопеде, по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Накануне вечером мотоциклист на большой скорости столкнулся с тремя подростками на скутере, которые переходили по пешеходному переходу улицу Дорожную. Пострадавшие госпитализированы - одного из подростков доставили в больницу на вертолете. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкция статьи предусматривает пять лет лишения свободы.

В СК добавили, что в ближайшее время следователи инициируют передачу из органов полиции материалов по факту ДТП.