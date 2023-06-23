В Белгородской области за сутки зафиксировали около 100 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 100 снарядов, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Грайворонском городском округе из миномета обстреляно село Сподарюшино - зафиксировано 11 прилетов в районе кладбища. По селу Дроновка в поле выпущено 4 минометных снаряда. Также на окраине села противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам губернатора, по Волоконовскому району 22 июня было выпущено 48 единиц различных снарядов, 10 из них пришлись на поселок Красный Пахарь. "В результате обстрела повреждены 3 частных домовладения: посечены фасады, кровля, ограждения, выбиты окна. Повреждения получили газопровод и линия электропередачи - к данному моменту восстановлены", - сообщил Гладков.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 4. В Борисовском районе из миномета обстреляли село Цаповка - зафиксировано 6 прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, также одно взрывное устройство противник сбросил с дрона. Из артиллерии обстреляно село Белянка - зафиксировано 8 прилетов. По селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов", - добавил губернатор.