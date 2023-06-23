Начальник филиала "Башавтотранса" похитил 5 млн рублей через фиктивных работников

Пресс-служба управления ФСБ по региону сообщила, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу

УФА, 23 июня. /ТАСС/. Руководитель филиала предприятия "Башавтотранс" в Башкирии похитил более 5 млн рублей, фиктивно трудоустроив четверых знакомых и получая их зарплату. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ, установлено, что директор филиала государственного автотранспортного предприятия в период с июля 2019 по май 2023 года фиктивно трудоустроил в штат четырех своих знакомых, заведомо зная, что фактически трудовую деятельность данные работники выполнять не будут. Таким образом, он присвоил более 5 млн рублей, выплаченных в качестве заработной платы", - сказано в сообщении.