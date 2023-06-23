В ЛНР семь городов остались без водоснабжения из-за аварии

По данным ГУП "Лугансквода", часть водозаборов заработали, водоводы и резервуары поэтапно наполняются

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Семь городов и прилегающих к ним поселков в ЛНР остались без водоснабжения из-за аварии на насосных станциях, устранить последствия которой планируют к 26 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП "Лугансквода".

"Вечером 22 июня из-за аварийного отключения энергоснабжения на всех водозаборах и насосных станциях Алчевского управления полностью прекращен технологический процесс добычи и подачи воды по насосным станциям и магистральным водоводам на следующие территории: Славяносербск и часть сел Славяносербского района; Алчевск; Перевальск и Перевальский район; Брянка и прилегающие к ней поселки; Стаханов и прилегающие к нему поселки; Кировск и прилегающие к нему поселки; Первомайск", - говорится в сообщении.

Сейчас часть водозаборов заработали, водоводы и резервуары поэтапно наполняются.

20 июня сообщалось о подобной аварии на насосных станциях. Тогда без воды остались Алчевск, Артемовск, Брянка, Зоринск, Кировск, Перевальск, Стаханов.