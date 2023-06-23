Экс-директора коммунальной компании в Волгограде обвинили в крупной аварии на коллекторе

По данным СК, вместо ремонта объекта водоотведения он списал крупную сумму средств со счетов организации для их использования на другие цели

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Обвинение предъявлено бывшему директору "Концессий водоснабжения" в Волгограде после крупнейшей в городе за 10 лет аварии на коллекторе, которая оставила без воды на несколько суток около 200 тыс. человек. Вместо ремонта объекта водоотведения он списал крупную сумму средств со счетов организации для их использования на другие цели, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Следственными органами СУ СК России по Волгоградской области предъявлено обвинение 50-летнему бывшему директору коммерческой организации "Концессии водоснабжения" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). <…> Обвиняемый вместо ремонта объекта водоотведения осуществил списание крупной суммы денежных средств с расчетных счетов организации для использования на иные цели, не связанные с ремонтом и реконструкцией", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант был назначен на должность директора коммерческой организации "Концессии водоснабжения" в апреле 2022 года. Организация была обязана следить за напорным участком трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1971 году. Уточняется, что обвиняемый понимал, что объект эксплуатируется более установленного 25-летнего срока и находится в неудовлетворительном состоянии.

31 октября 2022 года в Волгограде были возбуждены два уголовных дела по факту коммунальной аварии в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе города, из-за которой без холодной и горячей воды на несколько суток остались около 200 тыс. человек и 6 лечебных учреждений в двух районах. Глава региона Андрей Бочаров назвал аварию крупнейшей за 10 лет. Меньше чем через месяц пост директора компаний-операторов "Концессии теплоснабжения" и "Концессии водоснабжения" покинул Сергей Сивоконь.