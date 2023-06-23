В результате аварии на сталелитейном заводе в Китае погибли четыре человека

Пятеро пострадали

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Авария на сталелитейном заводе компании Yingkou Iron & Steel в провинции Ляонин на северо-востоке КНР привела к гибели четырех человек, пять получили ожоги. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло около одной из доменных печей. Предварительное расследование показало, что причиной аварии стала поломка оборудования.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Завод временно приостановил деятельность для предотвращения повторных аварий. Ведется следствие.