На Урале объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

В некоторых регионах ожидается небольшое потепление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО), синоптики объявили штормовое предупреждение 23-25 июня. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 23-25 июня в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах Челябинской области также 23 июня сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале).

По данным региональных гидрометцентров, в регионах ожидается небольшое потепление. В Свердловской области установилась облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, температура воздуха днем может достигнуть плюс 22 градусов. В Челябинской области также ожидаются небольшие дожди, температура воздуха в дневные часы поднимется до плюс 19 градусов, местами порывы ветра до 11 м/с.