23 июня, 09:15
Лесные пожары в России

В Тюменской области с 26 июня отменят особый противопожарный режим

Решение принято в связи со стабилизацией обстановки

ТЮМЕНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим отменяется в Тюменской области с 26 июня - постановление подписал губернатор Александр Моор.

"Особый противопожарный режим в Тюменской области отменяется с 26 июня. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Решение принято в связи со стабилизацией обстановки, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности", - говорится в сообщении информационного центра правительства региона.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля в связи с природными пожарами.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская областьМоор, Александр Викторович
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