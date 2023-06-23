В Волгоградской области без воды остались более 60 тыс. человек

Специалисты выехали на место для выяснения причин и устранения аварии

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Авария на насосной станции стала причиной отключения воды в городе Михайловке Волгоградской области, где проживают более 60 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Временное отключение воды в городе. Сегодня утром в Михайловке произошла авария на фильтровальной насосной станции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты выехали на место для выяснения причин и устранения аварии.

По данным администрации Волгоградской области, в Михайловке проживают более 60 тыс. человек, работают более 130 торговых организаций и предприятий, 37 образовательных учреждений, 20 учреждений культуры и отдыха, 16 - здравоохранения.