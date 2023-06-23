В Волгограде полиция проводит проверку после оскорбления мусульман во время стрима

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, блогер со 120 тыс. подписчиков Павел Прокудин давал негативную оценку мусульманам и мужчинам Кавказа

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Стрим, в ходе которого скандальный блогер из Волгограда оскорблял мусульман и жителей Кавказа, проверяют сотрудники полиции. Об этом ТАСС с пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В сети Интернет опубликована видеозапись эфира треш-стримера Павла Прокудина, который ранее во время эфиров дрался с родственниками и избивал девушку. За это получал 10 суток административного ареста. На этот раз на видеозаписи мужчина, у которого насчитывается более 120 тыс. подписчиков, оскорблял мусульман и давал негативную оценку мужчинам Кавказа. "[По этому факту] проверка проводится", - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы.

Ранее в Волгограде широкий общественный резонанс получило видео с сожжением Корана у мечети. После этого был арестован местный житель Никита Журавель. Он признал вину и сообщил, что сделал это по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей. Позже он извинился перед мусульманами. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не только расследование уголовного дела о поджоге Корана передано чеченским следователям, но и для отбывания наказания виновный будет направлен в колонию в одном из мусульманских регионов.