Суд приговорил к 23 годам колонии мужчину за убийство егерей в заимке в Томской области

Подсудимый вину не признал

ТОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Житель Новосибирской области признан виновным в убийстве двух егерей и поджоге строений на территории туристической базы "Хардикова заимка" под Томском и приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Новосибирской области. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений путем поджога), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.

Подсудимый вину не признал. Тем не менее государственный обвинитель убедил коллегию присяжных в его виновности. Суд назначил ему 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в 30 тыс. рублей.

По данным суда, в мае 2020 года мужчина прибыл на территорию охотхозяйства "Хардикова заимка", находящегося в 80 км от Томска, чтобы забрать свои браконьерские сети, которые егеря, работавшие на заимке, сняли с расположенного неподалеку озера. В ходе конфликта, возникшего с работником заимки и его знакомым, мужчина выстрелил в каждого из них из принесенного с собой огнестрельного оружия, причинив смертельные ранения. После этого он облил горючей жидкостью строения на заимке и поджег их. В результате пожара уничтожены имущество охотхозяйства и владельца заимки на сумму свыше 19,5 млн рублей, а также произраставшие вблизи деревья на сумму свыше 330 тыс. рублей. Кроме того, мужчина незаконно хранил по месту своего жительства 200 граммов пороха.

Турбаза "Хардикова заимка" находится в Томском районе на границе с Новосибирской областью, на берегу озера Большое. База пользуется популярностью у рыбаков и охотников. Она принадлежит предпринимателю и почетному энергетику РФ Юрию Хардикову.