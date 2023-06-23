В семи регионах РФ ввели режим ЧС из-за природных пожаров

По данным пресс-службы МЧС, к ликвидации лесных пожаров привлекли более 3,1 тыс. человек и 433 единицы техники

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в семи регионах России в связи с природными пожарами, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В связи с природными пожарам в 7 субъектах Российской Федерации введен режим ЧС, особый противопожарный режим установлен в 58 субъектах РФ. Проводится непрерывный мониторинг лесопожарной обстановки", - сказали в МЧС, не уточнив, в каких именно регионах действует режим ЧС.

За сутки космические спутники выявили 234 термические точки на территории РФ, чуть менее половины идентифицированы как природные пожары. Для их тушения и переброски пожарных применяются пять воздушных судов МЧС. Всего к ликвидации лесных пожаров привлечены более 3,1 тыс. человек и 433 единицы техники.