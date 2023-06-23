Специалиста по оружию фильма "Ржавчина" обвинили в фальсификации улик

Адвокат Гутьеррес-Рид назвал ситуацию "шокирующей"

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, работавшей над фильмом "Ржавчина" (Rust), в ходе съемок которого актер Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета в оператора Галину Хатчинс, предъявлено дополнительное обвинение в фальсификации улиц.

"Продолжающееся расследование выявило убедительные доказательства того, что Ханна Гутьеррес-Рид попросила другого человека спрятать ее наркотики, - заявила специальный прокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси, чьи слова приводит в пятницу телеканал ABC News. - Ей предъявлено обвинение в фальсификации улик".

Адвокат Гутьеррес-Рид Джейсон Боулз назвал ситуацию "шокирующей". "После 20 месяцев расследования специальный прокурор теперь выдвигает совершенно новое обвинение против Гутьеррес-Рид без предварительного уведомления или каких-либо свидетельских показаний, лабораторных отчетов или доказательств," - заявил Боулз. Он также сообщил, что его подзащитная не признает вину в непредумышленном убийстве и в передаче наркотиков.

В 2021 году на съемках вестерна с участием Болдуина, выступавшего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось.

В начале февраля прокуратура штата Нью-Мексико предъявила актеру обвинения в непредумышленном убийстве Хатчинс. В случае признания виновным ему грозило до 18 месяцев тюрьмы. Актер свою вину не признал. В апреле прокуратура сняла с Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве.