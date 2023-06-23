Суд смягчил наказание осужденному за взятку экс-начальнику ростовского УФНС

Приговор снизили с 11 до 8 лет колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего начальника УФНС по Ростовской области Владимира Шелепова, осужденного по делу о взятке в 100 млн рублей. В результате наказание ему смягчено с 11 до 8 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

В мае 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Шелепова к 11 годам колонии строгого режима. Он и его защитник обжаловали приговор.

"Приговор суда первой инстанции в отношении Шелепова изменен со смягчением наказания до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 467 547 650 рублей", - говорится в сообщении.

Также суд рассмотрел апелляционные жалобы соучастников Шелепова по делу о взятке и хищении на сумму почти 24 млн рублей из федерального бюджета - начальника отдела выездных проверок МИФНС №16 по Ростовской области Дмитрия Белекчи и предпринимателя Абдулкадира Гаджиева. Белекчи ранее был освобожден от назначенного наказания за мошенничество в связи с истечением срока давности уголовного преследования, Гаджиеву по делу о взятке суд назначил девять лет колонии строгого режима.

"В отношении Гаджиева приговор изменен со смягчением наказания до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - уточнили в суде.

Шелепов был и. о. руководителя УФНС по Ростовской области с 2011 года, а с 2015-го возглавлял налоговую инспекцию Нижегородской области. Он был задержан в марте 2018 года в Москве, через несколько дней после того, как покинул руководящую должность.