После пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве возбудили дело по трем статьям

По данным следствия, пожар повлек угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по трем статьям после пожара на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы, где огнем было охвачено 900 кв. м. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.

"Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"), ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. "В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил охраны окружающей среды", - добавили в главке.

Накануне днем на Дорожной улице, д. 3, вл. 14, загорелся мусоросортировочный комплекс. Площадь возгорания составила 900 кв. м. В 15:43 мск пожар был локализован, полностью потушить его удалось только в 03:10 в пятницу. К тушению привлекалась авиация. По данным следствия, пожар повлек угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.