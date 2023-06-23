В Томской области продлили наивысший класс пожароопасности до 27 июня

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на этот регион приходится больше половины всей пройденной огнем площади в России

ТОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Риск возникновения пожаров в Томской области с 24 по 27 июня будет чрезвычайно высоким. Об этом сообщили в пятницу в региональном главке МЧС.

Наивысший (5-й) класс пожароопасности был установлен в регионе 6 мая и с тех пор постоянно продлевается.

"24-27 июня местами по области сохранятся высокая пожарная опасность - 4-го класса и чрезвычайная пожарная опасность - 5-го класса", - сказано в сообщении.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах на севере региона из-за пожароопасной обстановки, которая осложняется аномальной жарой. К тушению пожаров привлекли специалистов других регионов, а также самолет-зондировщик Ан-26, который используют, чтобы искусственно вызвать осадки. По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на Томскую область приходится больше половины всей пройденной огнем площади в России.