23 июня, 11:12

В Волгограде возбудили уголовное дело о мошенничестве на 37 млн рублей

Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что факт мошенничества был установлен при проведении капитального ремонта многоквартирных домов

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде по факту мошенничества при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на сумму свыше 37 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В Волгограде на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на сумму свыше 37 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов надзорной проверки, в феврале 2022 года между региональным фондом капитального ремонта и коммерческой организацией было заключено три договора на проведение капремонта 19 многоквартирных домов. Подрядчик должен был завершить работы в срок до 15 ноября 2022 года, сумма авансирования по договору превысила 37 млн рублей. Однако на сегодня ремонт домов не проведен. Так, по восьми многоквартирным домам к работам строители не приступали, а по 11 домам работы проведены в объемах от 5 до 12%. Глава подрядной организации распорядился полученными деньгами по своему усмотрению, в том числе часть из них потратил на покупку дорогостоящего автомобиля. 

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РоссияВолгоградская область
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