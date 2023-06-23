СМИ: в Киеве мужчине дали пять лет тюрьмы за раскрытие мест вручения повесток

Как сообщило издание "Страна", фигуранта дела осудили по статье уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Дарницкий районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком администратора Telegram-канала, раскрывавшего информацию о местах, где работники военкоматов раздавали повестки в армию. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, фигуранта дела осудили по статье уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утверждается, что осужденный якобы "распространял информацию с ограниченным доступом". В частности, он писал в Telegram-канале о том, где находятся сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог российских военкоматов), используя фразы "по возможности не заезжайте", "будьте осторожны". По мнению суда, эти действия дискредитировали работу ТЦК.

При этом "Страна" сообщила, что суд также сослался на обращения районных ТЦК о том, что распространение сведений о местах работы их сотрудников приводит к "раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводит к подрыву авторитета вооруженных сил". Помимо этого, в материалах суда говорится, что действия осужденного ведут к напряжению в обществе, негативному отношению к работникам ТЦК и "формированию стойких оснований для дальнейшего отказа граждан от исполнения своих конституционных обязанностей в особый период".

Согласно данным украинского единого государственного реестра судебных решений, приговор администратору Telegram-канала был вынесен еще 5 июня.

На Украине часто возникают скандалы в связи с вручением повесток на улицах, нередко это сопровождается применением силы. Также в соцсетях появляются кадры, на которых, как утверждается, военкомы заставляют мужчин садиться в машины и увозят их. Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней, до 18 августа 2023 года.