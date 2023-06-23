Суд в Новосибирске отменил штраф и прекратил дело в отношении главы предприятия мэрии

Александр Мысик обвинялся в срыве сроков строительства дороги к новой ледовой арене

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд прекратил дело об административном правонарушении в отношении директора муниципального предприятия "Метро мир" Александра Мысика, который обвинялся в срыве сроков строительства дороги к новой ледовой арене. Штраф в 6 млн рублей, назначенный Мысику, отменен, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Решением Кировского районного суда Новосибирска от 23 июня отменено постановление мирового судьи, производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения", - говорится в сообщении.

Адвокат Мысика обжаловал решение суда от февраля, согласно которому чиновника привлекли к административной ответственности за срыв сроков при строительстве автодороги к ледовому дворцу в Новосибирске. Суд назначил ему штраф в 5,9 млн рублей. "В жалобе ставился вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - пояснили в пресс-службе.

Осенью прошлого года Мысик был заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве дорог к новой ледовой арене. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщало, что для строительства неправомерно добывался песок со дна Оби, который не соответствует требованиям безопасности по проектной документации. Сумма ущерба федеральному бюджету, из которого выделялись средства на строительство, оценивается в 359 млн рублей. Позднее на Мысика было возбуждено еще несколько уголовных дел.

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей международного молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в конце февраля 2022 года Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований. Планировалось сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно, что сроки ввода объекта перенесены на декабрь 2022 года. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года, однако матчи на арене до сих пор не начались.