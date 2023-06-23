В Дагестане из-за сильного града пострадал урожай зерновых

Для оценки ущерба в район выехал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков

МАХАЧКАЛА, 23 июня. /ТАСС/. Урожай зерновых на площади более 1,7 тыс. га пострадал в Карабудахкентском районе Дагестана во время прошедших на выходных сильных дождей с градом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По данным местных властей, в результате выпадения осадков в виде обильного дождя и града понесли ущерб сельхозтоваропроизводители шести сел Карабудахкентского района: пострадали посевы зерновых культур на площади 1 725 га, повреждены также виноградники, сады, теплицы", - говорится в сообщении.

Для оценки ущерба в район выехал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков. Уточняется, что в селе Гели в результате стихийного бедствия пострадали посевы зерновых культур на площади 282 га, в селении Какашура на площади 187 га.

На выходных в Дагестане преимущественно в горных и предгорных районах прошли ливневые дожди с градом. В некоторых муниципалитетах повреждены дома и дороги. В наиболее пострадавшем от града Буйнакском районе был введен режим ЧС.

По данным регионального ГУ МЧС, в течение суток по районам Дагестана синоптики вновь прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20 м/с.