23 июня, 12:59

В Воронеже два человека пострадали в массовой аварии с семью машинами

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo потерял управление

ТАСС, 23 июня. Массовая авария с участием семи автомобилей, два из которых грузовые, произошла на проспекте Патриотов в Воронеже, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

"В областном центре на проспекте Патриотов у дома №67б произошло столкновение семи автомобилей, из которых два грузовых. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 14:30, полицейские устанавливают обстоятельства. "На месте работают инспекторы ГИБДД", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo потерял управление и столкнулся с автомобилем "Камаз", тот в свою очередь столкнулся с Toyota Corolla, которая от удара выехала на встречную полосу и врезалась в ZAZ Chance. После этого большегруз Volvo, продолжив движение, врезался в "Газель" и Nissan, а тот столкнулся с Peugeot. 

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