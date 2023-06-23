В Магаданской области из-за природных пожаров ввели режим ЧС

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и объектам экономики региона нет

ТАСС, 23 июня. Режим ЧС ввели на территории Магаданской области из-за природных пожаров. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба территориального управления МЧС.

"В связи с природными пожарами в Магаданской области введен режим ЧС, особый противопожарный режим установлен в отдельных муниципальных округах. Для перевозки пожарных и сброса воды (66 тонн за сутки) работает самолет Бе-200ЧС. В районе Старой Веселой более 70 пожарных МЧС России ликвидируют природный пожар площадью 64 га", - говорится в сообщении.

Благодаря проведенной опашке угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ширина минерализованной полосы - 6 м. Также с помощью ранцевых огнетушителей производится окарауливание кромки пожара.