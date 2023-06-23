23 июня, 13:01
Лесные пожары в России

В Магаданской области из-за природных пожаров ввели режим ЧС

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и объектам экономики региона нет

ТАСС, 23 июня. Режим ЧС ввели на территории Магаданской области из-за природных пожаров. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба территориального управления МЧС.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

"В связи с природными пожарами в Магаданской области введен режим ЧС, особый противопожарный режим установлен в отдельных муниципальных округах. Для перевозки пожарных и сброса воды (66 тонн за сутки) работает самолет Бе-200ЧС. В районе Старой Веселой более 70 пожарных МЧС России ликвидируют природный пожар площадью 64 га", - говорится в сообщении.

Благодаря проведенной опашке угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ширина минерализованной полосы - 6 м. Также с помощью ранцевых огнетушителей производится окарауливание кромки пожара.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииМагаданская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация