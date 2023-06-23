В Саратове задержали полицейского по делу о хищении 3 тыс. л алкоголя у организации

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения

САРАТОВ, 23 июня. /ТАСС/. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в связи с хищением полицейскими более 3 тыс. л алкоголя у организации-продавца. Задержан подозреваемый, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, в июне 2021 года сотрудниками органа полиции в рамках проведения процессуальной проверки была изъята алкогольная продукция в одной из организаций, занимающейся оптовой торговлей алкогольными напитками. По итогам проверки в действиях сотрудников организации не содержалось нарушений. Часть алкогольной продукции сотрудниками была возвращена, а более 3 тыс. л алкоголя - похищена", - говорится в сообщении.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). "Следователями СК задержан один из руководителей одного из подразделений ОЭБиПК в составе УМВД по городу Саратову в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в управлении.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Саратовской области и сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по региону.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области добавили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.