В Кемерове при пожаре в квартире пострадали семь подростков

Пожар тушили 24 человека и 7 единиц техники

КЕМЕРОВО, 23 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в одной из квартир в Кемерове, пострадали семь подростков. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик.

"На данный момент в медучреждения города доставлены семь подростков 2007-2008 годов рождения. Все они проходят обследование, по результатам которого будет выставлена степень тяжести", - рассказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар начался в 18:32 (14:32 мск) в муниципальном многоквартирном жилом доме на проспекте Комсомольский в Кемерове. В 18:57 (14:57 мск) объявили ликвидацию. В тушении пожара задействовали 24 человека и 7 единиц техники.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону подтвердили, что в результате пожара пострадали несовершеннолетние, их доставили в медицинское учреждение. По факту пожара организовали доследственную проверку.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили журналистам, что предварительная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем. "На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор Ленинского района Кемерова Олег Беспалов. Прокуратурой области организована проверка соблюдения правил пожарной безопасности, а также требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.