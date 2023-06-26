Эксперты отметили в выходные DDoS-атаки на сайты органов власти Воронежа и Ростова-на-Дону

Как сообщил ТАСС директор по продуктам работающей в сфере защиты от DDoS-атак компании Servicepipe Данила Чежин, в будущем хакеры могут переключиться на российские предприятия нефтегазового сектора

ТАСС, 26 июня. Сайты органов власти Ростова-на-Дону и Воронежской области с 24 июня подверглись волне DDoS-атак, кибератаки удалось отразить, в будущем хакеры могут переключиться на российские предприятия нефтегазового сектора. Об этом сообщил ТАСС директор по продуктам работающей в сфере защиты от DDoS-атак компании Servicepipe Данила Чежин.

"На прошлой неделе мы зафиксировали серию атак на предприятия нефтегазового сектора, организованные хактивистами из группировки IT-army of Ukraine. Однако происходящее в Ростове заставило злоумышленников изменить цели - атакующие переключились на сайты органов власти Ростовской области (правительства, Думы, администрации Ростова-на-Дону), вокзала Ростова-на-Дону, правительства Воронежской области", - рассказал он.

В пресс-службе компании отметили, что сайтам удалось выстоять перед кибератаками, на сегодняшний день кибератаки на порталы Ростовской области и правительства Воронежской области закончились.

"На сегодняшний день, после стабилизации ситуации в Ростовской и Воронежской областях, не исключено, что злоумышленники вернутся к первоначальному плану атак. В I квартале 2023 года нефтегазовый сектор не был основной целью злоумышленников - на него приходилось 1,5% всех атак (нефтегаз) и около 1,2% (ресурсы органов власти)", - заключил Чежин.