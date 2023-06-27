В Якутии действуют шесть лесных пожаров

Их площадь составляет свыше 460 га

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в шести районах Якутии на площади 461 га, на тушении задействовано 180 человек и 3 единицы техники. Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"Всего на начало суток действует шесть лесных пожаров на общей площади 461 га. Пожары действуют в Алданском, Булунском, Момском, Оймяконском, Усть-Майском, Усть-Янском районах. Также продолжают действовать два ландшафтных пожара на общей площади 75 га, пожары действуют в Усть-Янском и Булунском районах", - сказал Коноплев.

На тушении лесных пожаров задействовано 180 человек и 3 единицы техники. За прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на площади, пройденной огнем, 0,4 га в Алданском и Кобяйском районах, локализован один пожар на площади 5 га в Момском районе.

По информации замминистра, по состоянию на 27 июня в Амгинском, Нюрбинском, Олекминском, Таттинском, Оймяконском районах установлен чрезвычайно высокий IV класс пожарной опасности. В Кобяйском, Томпонском, Усть-Алданском, Намском, Чурапчинском, Таттинском районах, а также городском округе "Город Якутск" ожидаются местами грозы, при грозах ожидается порывистый ветер до 17-22 м/с. Особый противопожарный режим введен на территории городского округа "Город Якутск", а также в Абыйском, Вилюйском, Усть-Алданском, Олекминском и Усть-Майском районах.

В Якутии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 47 лесных пожаров на площади 5 618 га. В аналогичный период прошлого года был зарегистрирован 181 лесной пожар на площади 105 242 га. В этом году с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 47 ландшафтных природных пожаров на площади 1 383 га, в аналогичный период 2022 года было зафиксировано 17 возгораний на площади 16 972 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона были зарегистрированы 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.