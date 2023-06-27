Экс-глава СО РАН Асеев обжаловал назначенный ему приговор по делу о мошенничестве

По словам адвоката Геннадия Шишебарова, академик считает, что в ходе судебного заседания нарушили его конституционное право на защиту

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Бывший председатель СО РАН, академик Александр Асеев обжаловал приговор, вынесенный ученому по делу о мошенничестве в середине июня в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Геннадий Шишебаров.

"Сегодня академик Асеев подал апелляционную жалобу на приговор Советского районного суда", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ученый просит вышестоящий суд отменить обвинительный приговор и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство. Также академик считает, что в ходе судебного заседания было нарушено его конституционное право на защиту, поскольку многочисленные доводы в его защиту были отвергнуты судом.

В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал от имени своей дочери коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Сам он сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН. По его словам, коттеджи, расположенные на территории новосибирского академгородка, имевшие первоначально статус целевого ведомственного, а затем служебного жилья, в настоящее время переданы в собственность ученых и членов их семей в порядке приватизации и никогда не использовались для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

По данным СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать в качестве резиденции для приемов иностранных гостей, там был проведен за счет отделения дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и приватизировал его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение - 12 академиков РАН, в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, а также директора и научные руководители институтов СО РАН.

Советский районный суд Новосибирска 14 июня приговорил Асеева к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему был назначен штраф в 500 тыс. рублей.