28 июня, 01:10

В Забайкальском крае 150 домов остались без электричества из-за ветра

В селе Илим упали две электроопоры

ТАСС, 28 июня. Шквалистый ветер повалил электроопоры в селе Илим в Забайкалье, без электричества остались 780 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В результате кратковременного шквалистого ветра в Нерчинском районе произошло падение двух электроопор. Это привело к отключению электроэнергии в 150 домах с общим числом жителей 780 человек", - говорится в сообщении.

На место выехал министр ЖКХ Забайкалья Алексей Головинкин, специалисты "Россетей", департамента гражданской обороны и пожарной безопасности.

"Спецтехника и необходимые материалы будут направлены в село, с 09:00 (03:00 мск) начнется восстановление электроснабжения. В кратчайшие сроки электричество вернут в дома жителей Илима, затем будут организованы работы по устранению ущерба, нанесенного стихией", - сообщил Головинкин.

По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июня в регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный - 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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