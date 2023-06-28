На поиски пропавшего в лесу в Приамурье мальчика направили вертолет

Также задействовали дополнительные силы спасателей с беспилотниками, квадроциклами и плавсредствами

ХАБАРОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Вертолет со спасателями направили из Хабаровска на поиски пропавшего во время охоты в Амурской области 11-летнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в зону поиска из Хабаровска", - говорится в сообщении.

Дополнительные силы спасателей с беспилотниками, квадроциклами и плавсредствами выехали на место поисков. Сообщается, что в составе второй группы 24 человека и 5 единиц техники.

Мальчик пропал в лесу в районе реки Малый Урил. За помощью к спасателям обратился отец ребенка. По его словам, они вместе отправились на охоту, мальчик отошел в лес и потерялся. К поисково-спасательной операции привлечены, помимо спасателей, сотрудники полиции и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Изначально сообщалось, что к поискам привлечены 32 человека и 8 единиц техники МЧС России, в том числе высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты и квадроцикл.