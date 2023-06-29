В США с рельсов сошел пассажирский поезд

По данным Associated Press, железнодорожный состав протаранил автомобиль в 80 км от Лос-Анджелеса

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Пассажирский поезд компании Amtrak, перевозивший 190 человек, сошел с рельсов в среду в штате Калифорния, сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, железнодорожный состав с семью вагонами протаранил автомобиль в районе города Мурпарк в 80 км от Лос-Анджелеса. На месте происшествия начался пожар, однако он был быстро ликвидирован.

Информации о числе пострадавших пока не приводится, однако сообщается, что участники инцидента получили лишь незначительные травмы.