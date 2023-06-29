На север Хабаровского края направили вертолет для тушения лесных пожаров

В регионе стоит сухая и солнечная погода, что повышает класс пожарной опасности

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством направили в четверг из Хабаровска в Охотский район края, где зафиксировали лесные пожары. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Воздушное судно будет находиться в указанном районе с целью оказания помощи наземным силам и средствам в тушении природных пожаров: передислокация сил и средств десантников, доставка снаряжения и оборудования, специально предназначенного для борьбы с огнем, воды, продуктов питания огнеборцам", - говорится в сообщении. Авиаторы планируют проводить сбросы воды на кромку пожаров, чтобы избежать увеличения площади горения, а также помочь лесникам оперативнее тушить возгорания.

Федеральное агентство лесного хозяйства накануне сообщило, что более половины лесных пожаров в РФ приходятся на Магаданскую область и Хабаровский край. На Хабаровский край приходится 17% от площади всех действующих пожаров в стране.

В регионе стоит сухая и солнечная погода, что повышает класс пожарной опасности. На территории Охотского, местами Аяно-Майского, Бикинского районов, а также района имени Лазо сохранятся четвертый, высокий класс пожарной опасности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В настоящее время на территории Хабаровского края зарегистрировано девять пожаров на общей площади 4 521 га. Возгорания фиксируются в Охотском и Аяно-Майском районах, в основном, в труднодоступных местах. На территориях действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.