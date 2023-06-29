Экс-руководителя калининградского агентства по делам молодежи осудили за мошенничество

Он предложил одной из участниц всероссийского конкурса молодежных проектов содействие в получении гранта за денежное вознаграждение

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Черняховский городской суд в Калининградской области приговорил бывшего руководителя регионального агентства по делам молодежи Дениса Калиновского к 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный признал вину, дело рассмотрели в особом порядке, сообщается в четверг на официальном сайте следственного управления СК России по Калининградской области.

"Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Приговором суда Калиновскому назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц всероссийского конкурса молодежных проектов содействие в получении гранта в виде субсидии из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Он убедил конкурсантку, что взамен на денежное вознаграждение ГБУ Калининградской области "Центр молодежи" выступит в качестве партнера ее проекта и окажет содействие в его реализации и подготовке отчетных документов. В действительности никаких действий в пользу участницы конкурса Калиновский выполнять не собирался, а полученные через посредника 449,6 тыс. рублей оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Признаки противоправной деятельности осужденного выявлены службой по противодействию коррупции Калининградской области в рамках работы по профилактике коррупционных проявлений среди государственных служащих и окончательно документированы в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ.

Свою вину Калиновский полностью признал на завершающем этапе следствия.