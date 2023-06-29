В Якутии половину лесных пожаров зафиксировали в гористой и удаленной местности

В республике действует 21 природный пожар

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Более половины действующих лесных пожаров в Якутии зафиксировали в гористой местности, а также на удаленных от населенных пунктов территориях. Об этом сообщил в четверг глава республики Айсен Николаев во время интервью на телеканале "Якутия-24".

"На сегодня в Якутии 21 пожар лесной [действует], из них по 10 принимаются все действия по их тушению, по 11 - мы все-таки будем смотреть, потому что они в основной массе в гористой местности, крайне удаленные от населенных пунктов территории. Это в первую очередь Усть-Майский, Оймяконский, Томпонский районы", - сказал Николаев.

Он добавил, что мониторинг за этими возгораниями ведется. "Сезон вступает в самую горячую пору, ближайшие две-три недели будут определяющими с точки зрения итогов сезона: или мы сейчас удержимся, или у нас, к сожалению, количество пожаров может резко вырасти, площади могут вырасти", - добавил глава региона. Он отметил жару в регионе, когда температура воздуха составляет +30 градусов, отмечаются во многих районах сухие грозы.

По словам Николаева, подготовка региона к пожароопасному сезону прошла на хорошем уровне, все силы развернуты, также республика находится на постоянной связи с федеральными ведомствами.

По состоянию на утро 29 июня в Якутии действовал 21 лесной пожар на общей площади 10 030 га, за прошедшие сутки на территории республики обнаружили 14 лесных пожаров на общей площади 4 370 га. Как сообщал накануне в своем Telegram-канале министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев, на территории республики наблюдаются высокая грозовая активность и высокая ветровая нагрузка, вследствие чего возникшие лесные пожары быстро увеличиваются.