Трех жителей Якутии признали виновными в даче взятки за освобождение от призыва

Деньги призывники передали должностному лицу военного комиссариата Якутска, отметили в УФСБ России по региону

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Якутский городской суд признал виновными трех жителей Якутии в даче взятки должностному лицу за освобождение от призыва на военную службу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудниками военной контрразведки УФСБ России по Восточному военному округу во взаимодействии с УФСБ России по Республике Саха (Якутия), военной прокуратурой Якутского гарнизона, военным следственным отделом СК России по Якутскому гарнизону выявлены граждане Б., С. и Т., которые в период призывных компаний 2020-2022 годов дали должностному лицу военного комиссариата города Якутска взятку в размере 120 тыс., 110 тыс. и 210 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Установлено, что призывники каких-либо законных оснований для отсрочки от призыва на военную службу не имели. Денежные средства передали за освобождение их от призыва на срочную военную службу с последующим получением военного билета.

Подсудимый Б. полностью признал свою вину в совершении им преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки), и в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 360 тыс. рублей. Обвиняемый С. за совершение аналогичного преступления приговорен судом к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фигурант уголовного дела Т. признан судом виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК России) и приговорен к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Решения суда вступили в силу. Материалы уголовного дела в отношении взяткополучателя направлены в суд для рассмотрения по существу.