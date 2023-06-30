В Оренбурге ребенок погиб после падения на него перекрытия теплотрассы

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

ТАСС, 30 июня. Следователи в Оренбурге возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него перекрытия теплотрассы. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по результатам рассмотрения сообщения о смерти малолетнего ребенка в городе Оренбурге", - отмечается в сообщении.

Следствие установило, что поздним вечером 29 июня на девочку 2015 года рождения упало железобетонное перекрытие теплотрассы.