В ЕАО объявили штормовое предупреждение

На территории региона наблюдаются сильные дожди

ТАСС, 30 июня. Штормовое предупреждение объявили в Еврейской автономной области из-за сильных дождей. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Биробиджана.

"В соответствии со штормовым предупреждением ФГБУ "Дальневосточное УГМС" от 30 июня 2023 года, <…> на территории Еврейской автономной области сохраняются сильные дожди, местами очень сильные дожди, ливни. В связи с прогнозируемыми погодными условиями, возможно возникновение происшествий, обусловленных аварийными ситуациями: на объектах энергоснабжения; на коммунальных системах жизнеобеспечения; на объектах транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что в связи с дождями сильной интенсивности, в утренние часы произошло отключение электричества, которое уже устранено. Жалоб на отключение воды в мэрию не поступало, обращений по поводу подтопления социальных объектов не зарегистрировано.

"Сейчас дождь стих, и вода с дорог стала постепенно уходить, ливневки заранее были прочищены, соответственно, когда дождь прекратится, вода уйдет с дорог", - разъяснили в пресс-службе.