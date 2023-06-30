Осужденный за растление малолетнего депутат Заксобрания Приморья отказался от адвокатов

В связи с отсутствием адвокатов, заседание суда было отложено

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов, осужденный судом первой инстанции на 13 лет колонии за растление малолетнего, отказался от двух из трех своих адвокатов в апелляционном процессе. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель суда.

"На сегодняшнее заседание адвокаты Игорь Мельник и Наталья Касилова не явились, также по причине болезни не явился адвокат Кирилл Сердюков. В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от адвокатов Мельника и Касиловой", - рассказали в суде.

В связи с отсутствием адвокатов, заседание суда было отложено. Следующее заседание состоится 7 июля.

В сентябре 2022 года Ленинский районный суд Владивостока признал Самсонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

В феврале 2023 года Приморский краевой суд в порядке рассмотрения апелляции отменил этот приговор. Уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство в новом составе суда первой инстанции. В начале апреля прокуратура Приморского края подала жалобу в кассационный суд и он отменил апелляционное определение, отправив дело на новое апелляционное рассмотрение.

Самсонов с января 2009 года состоит в КПРФ, является секретарем владивостокского отделения партии. С 2011 года является депутатом Законодательного собрания Приморского края. В январе комитет Законодательного собрания Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству освободил Самсонова от должности заместителя председателя комитета.