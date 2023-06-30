В районе Антоновского моста на правом берегу Днепра уничтожили украинский 120-мм миномет

Трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести

ГЕНИЧЕСК, 30 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили 120-мм минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении в районе Антоновского моста, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Антоновка. Потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Поселок Антоновка находится на северо-восточной окраине Херсона и примыкает к Антоновскому мосту.

На этом же направлении за сутки был уничтожен еще один 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Ольговка, гаубицы М-777 с боекомплектом в районе Ингульца и Надднепрянского.

В островной зоне и на каховском направлении около Гавриловки и Качкаровки уничтожены две позиции ВСУ и пункт временной дислокации одного из подразделений. Более 20 военнослужащих ликвидированы, десятки ранены.

Российские военные в последние дни уничтожают группы украинских наемников на острове под Антоновским мостом. ВСУ не могут пробраться на левый берег Днепра, небольшими силами они укрылись от огня российской артиллерии в дачных домиках в нескольких километрах от Алёшек и оказались отрезаны от снабжения с правого берега.