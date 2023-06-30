В Москве по делу о мошенничестве арестован гендиректор концерна "Автоматика" Моторко

Он пробудет в СИЗО до конца августа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы до конца августа отправил в СИЗО генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленный срок.

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении генерального директора АО "Концерн "Автоматика" Моторко Андрея Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа", - сказала представитель суда.

Ранее суд удовлетворил аналогичное ходатайство СК в отношении начальника НИО-3 АО "Концерн "Автоматика" Александра Нестерова.

По данным СМИ, концерн "Автоматика" осенью 2021 года приобрел разработку для раскрытия владельцев анонимных Telegram-каналов, назвав ее "Охотник". Согласно информации из открытых источников, "Охотник" может выявлять имена, прозвища, контакты и другие данные при анализе мессенджеров, даркнета и блокчейнов.

Как сообщала 28 июня газета "Коммерсантъ", СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества в "Автоматике" в отношении неустановленных лиц. По данным издания, следствие полагает, что концерн выдал за свою разработку антенные системы для транспорта, купленные в Китае. Однако на эти цели концерн получил субсидию в 300 млн рублей. В связи с возбуждением уголовного дела в тот же день в "Автоматике" прошли обыски.

Ранее стало известно, что Минпромторг направил в СК материалы о фактах возможного мошенничества концерна "Автоматика". Тогда СМИ сообщали, что Минпромторг провело проверку, в ходе которой выяснилось, что предприятие использует в разрабатываемых устройствах ПО, закупленное в Китае, а исходные коды к нему у концерна отсутствуют. Компоненты антенных систем при этом являются импортными, что противоречит условиям договора.