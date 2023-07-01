1 июля, 03:33

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Жителям края рекомендовали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а владельцам маломерных судов - воздержаться от выхода в морскую акваторию

ТАСС, 1 июля. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае в ночь субботы на воскресенье. Ожидаются ливни, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с, сообщили в субботу в Главном управлении МЧС России по краю.

"В связи с ожидаемым обострением фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 1 [июля], в первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни (30 мм [осадков] и более за 1 час и менее), очень сильные дожди с количеством [осадков] 50 мм и более за 12 часов и менее. Местами ожидаются грозы. При грозе порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС рекомендовали жителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также владельцам маломерных судов - воздержаться от выхода в морскую акваторию. 

Теги:
РоссияПриморский край
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